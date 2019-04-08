Мир В ООН отреагировали на опасения США по поводу безопасности мобильных сетей 5G

2019-04-08 10:41 138

Беспокойство США о безопасности мобильных сетей 5G, создаваемых китайской компанией Huawei, скорее всего, обусловлено политикой и торговыми спорами, а не какими-то доказательствами. 

Об этом заявил Хоулин Чжао (Houlin Zhao), возглавляющий агентство ООН по интернету и телекоммуникациям (Международный союз телекоммуникаций, (ITU).

«Я бы посоветовал предоставить всем субъектам рынка равные возможности. И если в процессе работы обнаружится, что что-то не так – можно будет предъявить претензии. Нона мой взгляд, несправедливо включать в «черный список», если для этого нет никаких оснований», - посоветовал Хоулин Чжао.

«Безопасность мобильных сетей 5G отвечает всеобщим интересам. Но к настоящему времени до сих пор не предъявлено никаких доказательств, которые могли бы подтвердить претензии, предъявляемые к Huawei», - подчеркнул глава Агентства ООН.

При Международном союзе телекоммуникаций работает группа по исследованию вопросов безопасности сетей. В частности, в состав группы входит представители от департамента внутренней безопасности США и китайской компании ZTE.

«К настоящему времени никаких предложений в связи с проблемами безопасности в сети 5G не поступало», - подчеркнул Хоулин Чжао.

Игорь ШЕВЫРЕВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Польша и Румыния берут на вооружение новейшие истребители США F-35

2019-04-08 08:12 273

Мировые цены на нефть быстро падают из-за рекордной добычи в США

2019-04-04 11:43 1035

В ООН назвали численность населения Земли

2019-04-02 17:00 885

СБУ обезвредила группировку, которая формировала УПА по заданию ФСБ

2019-03-29 12:13 912

Еще новости в разделе "Мир"

В ООН отреагировали на опасения США по поводу безопасности мобильных сетей 5G

2019-04-08 10:41 138

Как снизить высокое давление - что обязательно нужно есть гипертоникам

2019-04-08 10:14 225

Польша и Румыния берут на вооружение новейшие истребители США F-35

2019-04-08 08:12 273

Мэй: Brexit может не состояться

2019-04-07 15:00 735
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В ООН отреагировали на опасения США по поводу безопасности мобильных сетей 5G 2019-04-08 10:41 138
Как снизить высокое давление - что обязательно нужно есть гипертоникам 2019-04-08 10:14 225
Польша и Румыния берут на вооружение новейшие истребители США F-35 2019-04-08 08:12 273
Мэй: Brexit может не состояться 2019-04-07 15:00 735

Лента

11:42 Сегодня стартует сессия ПАСЕ: на повестке борьба с отмыванием денег и исключение РФ
11:15 Хацкевича оштрафуют за нарушение правил ФФУ после матча Кубка Украины
10:41 В ООН отреагировали на опасения США по поводу безопасности мобильных сетей 5G
10:14 Как снизить высокое давление - что обязательно нужно есть гипертоникам
09:40 Спасатели почти всю ночь тушили масштабный пожар в частном секторе на Подоле
КАРТА 09:13 На Донбассе снова применили запрещенное оружие, ранен солдат ВСУ
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 Польша и Румыния берут на вооружение новейшие истребители США F-35
07:20 Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти
21:48 Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на НСК "Олимпийский"