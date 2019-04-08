Мир В ООН отреагировали на опасения США по поводу безопасности мобильных сетей 5G

2019-04-08 10:41 138

Беспокойство США о безопасности мобильных сетей 5G, создаваемых китайской компанией Huawei, скорее всего, обусловлено политикой и торговыми спорами, а не какими-то доказательствами.

Об этом заявил Хоулин Чжао (Houlin Zhao), возглавляющий агентство ООН по интернету и телекоммуникациям (Международный союз телекоммуникаций, (ITU).

«Я бы посоветовал предоставить всем субъектам рынка равные возможности. И если в процессе работы обнаружится, что что-то не так – можно будет предъявить претензии. Нона мой взгляд, несправедливо включать в «черный список», если для этого нет никаких оснований», - посоветовал Хоулин Чжао.

«Безопасность мобильных сетей 5G отвечает всеобщим интересам. Но к настоящему времени до сих пор не предъявлено никаких доказательств, которые могли бы подтвердить претензии, предъявляемые к Huawei», - подчеркнул глава Агентства ООН.

При Международном союзе телекоммуникаций работает группа по исследованию вопросов безопасности сетей. В частности, в состав группы входит представители от департамента внутренней безопасности США и китайской компании ZTE.

«К настоящему времени никаких предложений в связи с проблемами безопасности в сети 5G не поступало», - подчеркнул Хоулин Чжао.

Игорь ШЕВЫРЕВ