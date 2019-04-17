Мир КАРТА Малайзия намерена резко увеличить объемы поставок пальмового масла

2019-04-17 14:45 141

Малайзия намерена увеличить объемы поставки пальмового масла в Китай. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Мохаммед Мохатхир, комментируя возобновление строительства проекта East Coast Rail Link (ECRL). 

После того как накануне Пекин и Куала-Лумпур, по результатам многомесячных переговоров, договорились снизить стоимость данного проекта на треть.

«Это, конечно, не имеет прямого отношения (к проекту ECRL – Ред.), но мы воспользовались подписанным с Китаем соглашением о поставках пальмового масла», - Махатхир раскрыл дополнительные подробности достигнутого компромисса с Пекином.

Напомним, Малайзия и Китай договорились снизить стоимость реализации проекта East Coast Rail Link до $10,6 миллиардов. Общая сумма, которую удалось сэкономить Малайзии (в том числе, избежав уплаты штрафов и пени) составила $5,3 миллиардов.

Игорь ШЕВЫРЕВ .

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