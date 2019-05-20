Политика ОНЛАЙН Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского - ВИДЕО

2019-05-20 08:39 12111

Сегодня в Киеве новоизбранный президент Украины приносит присягу народу. В команде Владимира Зеленского ранее обещали, что, невзирая на протокольность, инаугурация будет с "фишечками". Сам президент уже пригласил всех желающих встретиться в Мариинском парке.

Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда Украины. (Перед инаугурацией КСУ сменил со скандалом главу - уволил Станислава Шевчука и назначил Наталью Шапталу).

Заседание, на котором принимает присягу новоизбранный Президент Украины, проводится в сессионном зале парламента. Далее председатель КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины.

Новому президенту вручат официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он с трибуны Верховной Рады должен объявить инаугурационную речь.

После этого победивший на выборах Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины.

Напомним, ранее у Зеленского настаивали на проведении инаугурации в выходной день, 19 мая и в Раде было два проекта постановления с этой датой, однако парламент назначил инаугурацию именно на 20 мая.

Советник Зеленского, Дмитрий Разумков сказал, что назначением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая нардепы решили "насолить украинскому народу" и создали проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций.

Текст присяги президента на инаугурации:

"Я, (имя и фамилия), волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".