Политика Владимир Зеленский распустил Раду и потребовал отставки Кабмина

2019-05-20 10:58 534

Похоже, "фишечки", которые ранее обещали в команде Зеленского в день инаугурации, стали холодным душем как для украинских чиновников, так и для нардепов.

В завершение своей инаугурации вступивший в свою должность президент Украины официально объявил, что распускает парламент.

Перед тем, президент что называется "проехал катком" по министрам и другим чиновникам. Напомнил о непосильных тарифах на коммуналку и высоких ценах. Напомнил о об отвратительных украинских дорогах, которые строятся и ремонтируютя только на бумаге.

В завершение речи зеленский призвал министрам из Кабмина Гройсмана взять ручку, бумагу и сделать добро народу - написать заявления об отставке.

Кроме того, он призвал ВРУ уже сегодня уволить генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны.

"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Прошу парламент освободить от должностей председателя СБУ, Генпрокурора и министра обороны. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский.

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