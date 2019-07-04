Спорт скандал Футболист сборной Украины проигнорировал Шеву и сбежал в Россию

2019-07-04 17:41 51

 

Футболист московского «Динамо» Иван Ордец недавно отличился довольно противоречивым отношением к главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Одним из первых это заметил ведущий телеканала «2+2» Игорь Цыганык и решил прокомментировать скандальную ситуацию:

«Я знаю точно, что Ордеца в сборной не будет. Потому что Шевченко определил для себя определенные приоритеты. И футболисты, выступающие в России не будут вызываться в стан национальной сборной. Еще был момент, который не очень хорошо характеризует Ордеца. Когда собиралась команда перед матчами с Сербией и Люксембургом и Ордец уже восстановился от травмы и был в лагере «Шахтера», Шевченко несколько раз звонил ему и представьте себе, тот его проигнорировал, ни разу не ответив», – заявил он.

Цыганык уверен: Шевченко был неприятно поражен и даже шокирован таким поведением.

«Андрей Николаевич мне тогда сказал: «Я понимал, что он собирается ехать в Россию и он понимал, что ему места в сборной нет, но можно было бы по-человечески поговорить. Может у меня нашлись бы аргументы, однако он даже не захотел общаться со мной», – рассказал ведущий «2+2».

Также Цыганык подтвердил, что Ордец променял место в «Шахтере» и сборной Украины на высокую зарплату.

 «Да, так оно и есть – Ордец получил очень серьезный подписанный бонус от своего нынешнего клуба московского «Динамо», поскольку он перешел свободным агентом. Кроме того, ему дали очень хорошую зарплату», – подытожил журналист.
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