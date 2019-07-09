Детали КАНДИДАТ ОТ ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗА ЖИТТЯ ЛИДИРУЕТ ПО 39му ОКРУГУ КТО И КАК БОРЕТСЯ ПРОТИВ ЛИДЕРА?

2019-07-09 08:23 225

Лидером избирательной гонки стала Мария Пустовая, кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За життя». За нее готовы отдать свои голоса почти 24% избирателей. Согласно опросу, за немедленное прекращение войны на Донбассе выступает 93,5% избирателей округа. Поскольку Пустовая в своей предвыборной кампании сделала главный акцент именно на теме войны и мира, то не удивительно, что избиратель дал кандидату от партии «Оппозиционная платформа – За життя» такую высокую оценку.

Вторым идет Сергей Северин, кандидат от партии от партии «Слуга народа». За него готовыготовы проголосовать чуть более 22%. Отставание от Пустовой объясняется тем, что этот кандидат совершенно не знаком избирателю на 39 округе. Высокий рейтинг, это не столько его личный рейтинг, сколько рейтинг его партии.

Кроме того, 44, 1% аграриев на округе опасаются нового передела земельных ресурсов и рейдерских атак, который обычно следуют за выборами в Верховную Раду. В этом смысле Мария Пустовая, которая не имеет никаких бизнес-интересов на 39ом округе воспринимается как комфортная и безопасная кандидатура. Ее избрание не несет жителям округа тех рисков, которые могут возникнуть в случае избрания других кандидатов.

Владимир Хоришко, известный аграрий, занимает большим отрывом от своих конкурентов третье место с результатом в 5,4 %.

Остальные кандидаты - это скорее технические, чем самостоятельные фигуры. Например, такие как Илона Славинская с рейтингом в 1,8%. Позиционируя себя как кандидат от Оппоблока, Славинская вполне вероятно введена в предвыборную кампанию с целью отобрать голоса у Марии Пустовой - как женщина и как кандидат, работающий на том же электоральном поле. Больше всего это выгодно второму по величине рейтинга кандидату. Если это так, то честная конкуренция, о которой так много говорят в «Слуга народа» может быть поставлена под сомнение. В любом случае выглядит это не очень красиво.

Вторым техническим кандидатом, которого недобросовестные конкуренты используют против Марии Пустовой является Гарик Меликян. Понятно, что с рейтингом в 0,1% этот кандидат не пользуется авторитетом у избирателя и не может рассчитывать на победу. Поэтому он пытается привязать себя к Юрию Бойко, главе партии «Оппозиционная платформа – За життя» и распространять фотографии, где Бойко и Меликян стоят рядом. Мария Пустовая и сам Юрий Бойко не раз делали заявления, что единственным кандидатом от партии «Оппозиционная платформа – За життя» на 39 округе является Пустовая. Бойко не давал свое разрешение Меликяну использовать его фамилии и фотографию в рекламных целях. И это является поводом для дальнейшего судебного разбирательства.

Однако, судя по данным социологического опроса, «хитрые» предвыборные уловки Меликяна и Славинской не сработали. Избиратель разобрался кто есть кто и Пустовая по-прежнему является на 39ом округе лидером предвыборной гонки.

Мария Пустовая 23,9

Сергей Северин 22,1

Владимир Хоришко 5,4

Илона Савинская 1,8

Валентин Манько 1,5

Валентин Антипов 1,3

Николай Гаврилов 0,2

Фархад Гулиев 0,1

Гарик Меликян 0,1

Всеукраинская социологическая инициатива "За честный выбор!"