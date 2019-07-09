КАНДИДАТ ОТ ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗА ЖИТТЯ ЛИДИРУЕТ ПО 39му ОКРУГУ КТО И КАК БОРЕТСЯ ПРОТИВ ЛИДЕРА?

Лидером избирательной гонки стала Мария Пустовая, кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За життя». За нее готовы отдать свои голоса почти 24% избирателей. Согласно опросу, за немедленное прекращение войны на Донбассе выступает 93,5% избирателей округа. Поскольку Пустовая в своей предвыборной кампании сделала главный акцент именно на теме войны и мира, то не удивительно, что избиратель дал кандидату от партии «Оппозиционная платформа – За життя» такую высокую оценку.
Вторым идет Сергей Северин, кандидат от партии от партии «Слуга народа». За него готовыготовы проголосовать чуть более 22%. Отставание от Пустовой объясняется тем, что этот кандидат совершенно не знаком избирателю на 39 округе. Высокий рейтинг, это не столько его личный рейтинг, сколько рейтинг его партии.
Кроме того, 44, 1% аграриев на округе опасаются нового передела земельных ресурсов и рейдерских атак, который обычно следуют за выборами в Верховную Раду. В этом смысле Мария Пустовая, которая не имеет никаких бизнес-интересов на 39ом округе воспринимается как комфортная и безопасная кандидатура. Ее избрание не несет жителям округа тех рисков, которые могут возникнуть в случае избрания других кандидатов.
Владимир Хоришко, известный аграрий, занимает большим отрывом от своих конкурентов третье место с результатом в 5,4 %.
Остальные кандидаты - это скорее технические, чем самостоятельные фигуры. Например, такие как Илона Славинская с рейтингом в 1,8%. Позиционируя себя как кандидат от Оппоблока, Славинская вполне вероятно введена в предвыборную кампанию с целью отобрать голоса у Марии Пустовой - как женщина и как кандидат, работающий на том же электоральном поле. Больше всего это выгодно второму по величине рейтинга кандидату. Если это так, то честная конкуренция, о которой так много говорят в «Слуга народа» может быть поставлена под сомнение. В любом случае выглядит это не очень красиво.
Вторым техническим кандидатом, которого недобросовестные конкуренты используют против Марии Пустовой является Гарик Меликян. Понятно, что с рейтингом в 0,1% этот кандидат не пользуется авторитетом у избирателя и не может рассчитывать на победу. Поэтому он пытается привязать себя к Юрию Бойко, главе партии «Оппозиционная платформа – За життя» и распространять фотографии, где Бойко и Меликян стоят рядом. Мария Пустовая и сам Юрий Бойко не раз делали заявления, что единственным кандидатом от партии «Оппозиционная платформа – За життя» на 39 округе является Пустовая. Бойко не давал свое разрешение Меликяну использовать его фамилии и фотографию в рекламных целях. И это является поводом для дальнейшего судебного разбирательства.
Однако, судя по данным социологического опроса, «хитрые» предвыборные уловки Меликяна и Славинской не сработали. Избиратель разобрался кто есть кто и Пустовая по-прежнему является на 39ом округе лидером предвыборной гонки.
Всеукраинская социологическая инициатива "За честный выбор!"