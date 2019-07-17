Галатасарай хочет перекупить у Гента украинского форварда Романа Яремчука

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в турецком чемпионате.
По данным профильного ресурса Sport.ua, клуб из Стамбула ищет возможности для усиления состава перед стартом в Лиге чемпионов.
Вариант с покупкой форварда "Гента" рассматривался еще прошлой зимой, но тогда не удалось достичь договоренности.
Напомним, Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 3,8 млн евро.
Ранее из Бельгии уехал другой игрок сборной Украины, Руслан Малиновский, который из "Генка" перебрался в "Аталанту".