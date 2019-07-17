Спорт Галатасарай хочет перекупить у Гента украинского форварда Романа Яремчука

2019-07-19 09:43 693

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

По данным профильного ресурса  Sport.ua, клуб из Стамбула ищет возможности для усиления состава перед стартом в Лиге чемпионов.

Вариант с покупкой форварда "Гента" рассматривался еще прошлой зимой, но тогда не удалось достичь договоренности.

Напомним, Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 3,8 млн евро.

Ранее из Бельгии уехал другой игрок сборной Украины, Руслан Малиновский, который из "Генка" перебрался в "Аталанту".

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