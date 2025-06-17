Спорт Галатасарай намагається перекупити основного півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу

2025-06-17 09:25

Галатасарай веде переговори з Інтером про підписання основного півзахисника міланської команди Хакана Чалханоглу.

Як повідомляє TMW з посиланням на Corriere dello Sport, поки між сторонами існують розбіжності щодо суми трансферу. Тим не менш "леви" хочуть скористатися тим, що 31-річний футболіст з дитинства є саме їхнім прихильником, щоб переконати його на перехід.

За інформацією джерела, турецький клуб уже зробив пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, однак "нерадзуррі" розраховують отримати за свого гравця не менше 40 мільйонів євро.

У минулому сезоні Чалханоглу провів за Інтер у всіх турнірах 47 матчів, відзначившись 11 голами та вісьмома результативними передачами.

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