Политика Из ЦИК Украины поступили новые данные по результатам выборов в парламент

2019-07-22 09:40 393

По состоянию на текущее время 22 июля ЦИК обработал 35,51% электронных протоколов. Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Партия "Слуга народа" (по данным на утро 22 июля) набрала 42,19% голосов (1 млн 826 тыс. голосов), за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 12,75% избирателей (552 тыс. голосов). Третье место заняла "Европейская солидарность", которая набрала 8,71% (377 тыс. голосов). За "Батькивщину" проголосовали 8,15% (353 тыс.), а за "Голос" - 6,39% (276 тыс.)

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Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По данным экзит-пола телеканала "112 Украина", в Верховную Раду VIII созыва проходят пять партий: "Слуга народа" с результатом 43,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, ЕС - 8,7%, "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 6,6%.

Данные национального экзит-пола: "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, ЕС - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.