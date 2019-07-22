Политика Из ЦИК Украины поступили новые данные по результатам выборов в парламент

2019-07-22 09:40 393

По состоянию на текущее время 22 июля ЦИК обработал 35,51% электронных протоколов. Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Партия "Слуга народа" (по данным на утро 22 июля) набрала 42,19% голосов (1 млн 826 тыс. голосов), за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 12,75% избирателей (552 тыс. голосов). Третье место заняла "Европейская солидарность", которая набрала 8,71% (377 тыс. голосов). За "Батькивщину" проголосовали 8,15% (353 тыс.), а за "Голос" - 6,39% (276 тыс.)

ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В РАДУ - РАСКЛАД СИЛ ИЗМЕНИЛСЯ

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По данным экзит-пола телеканала "112 Украина", в Верховную Раду VIII созыва проходят пять партий: "Слуга народа" с результатом 43,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, ЕС - 8,7%, "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 6,6%.

Данные национального экзит-пола: "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, ЕС - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным

2019-07-22 12:15 15

Надежда Савченко на выборах в Раду получила менее десяти голосов

2019-07-22 12:01 57

Перевозить бюллетени в Центризбирком будет спецназ полиции

2019-07-22 11:56 57

Внеочередные выборы признаны состоявшимися - Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук

2019-07-22 11:14 111

Еще новости в разделе "Политика"

Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным

2019-07-22 12:15 15

Внеочередные выборы признаны состоявшимися - Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук

2019-07-22 11:14 111

Партия Зеленского бьет рекорд - в Раде впервые может появиться однопартийная Коалиция

2019-07-22 10:41 234

Вакарчук уже прозрачно намекнул, что готов войти в коалицию с партией Зеленского

2019-07-22 10:36 150
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным 2019-07-22 12:15 15
Внеочередные выборы признаны состоявшимися - Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук 2019-07-22 11:14 111
Партия Зеленского бьет рекорд - в Раде впервые может появиться однопартийная Коалиция 2019-07-22 10:41 234
Вакарчук уже прозрачно намекнул, что готов войти в коалицию с партией Зеленского 2019-07-22 10:36 150

Лента

12:15 Получивший большинство в Раде Зеленский заявил, что готов договариваться с Путиным
12:01 Надежда Савченко на выборах в Раду получила менее десяти голосов
11:56 Перевозить бюллетени в Центризбирком будет спецназ полиции
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: В Украину идут грозовые ливни, по ночам будет прохладно
11:14 Внеочередные выборы признаны состоявшимися - Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук
10:41 Партия Зеленского бьет рекорд - в Раде впервые может появиться однопартийная Коалиция
10:36 Вакарчук уже прозрачно намекнул, что готов войти в коалицию с партией Зеленского
фото 10:13 В Херсоне перевернулся автобус с бюллетенями и членами окружной комиссии
09:40 Из ЦИК Украины поступили новые данные по результатам выборов в парламент
09:12 Зеленский готовит большие перемены - министерства будут объединять и ликвидировать