Политика ЦИК огласил первые результаты выборов в Верховную Раду - расклад сил изменился

2019-07-22 08:16 120

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета более 33% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные информационной системы ЦИК утром в понедельник, 22 июля.

Так, в Верховную Раду проходят партии Слуга народа (42,15% голосов избирателей), Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) – 12,70%, Евросолидарность – 8,72%, ВО Батькивщина – 8,17%, Голос – 6,41%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 3,96%, Сила и честь, которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, Оппозиционный блок – 3,22%, и ВО Свобода – 2,34%.

Партия Украинская стратегия Гройсмана набирает 2,19% голосов, Партия Шария – 2,23%, Гражданская позиция – 1,08%.

Напомним, на досрочных выборах в Верховную Раду явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.