Политика Центризбирком обработал 99% протоколов - как изменилась расстановка сил в будущей Раде

2019-07-24 09:12 3036

Центральная избирательная комиссия по состоянию на данное время обработала 99% электронных протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК. За время подсчета голосов пятерка проходящих в парламент партий не изменилась.

В лидерах президентская политсила "Слуга народа", которая с учетом мажоритарщиков набрала  более половины голосов и теперь может не искать партнеров по коалиции, а создать ее своими силами.  А вот показатели по остальных четырем партиям менялись с каждым подсчитанным процентом. Тимошенко обогнала ЕС экс-президента Порошенко, Голос Вакарчука шатко баллансирован на грани проходного барьера.

Согласно полученным результатам, в Верховную Раду проходят партии:

  1. Слуга народа - 43,14%
  2. Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%
  3. Батькивщина – 8,18%
  4. Евросолидарность - 8,12%
  5. Голос - 5,84%

Не преодолели 5%-й барьер в парламент: Радикальная партия – 4,01%, Сила и честь – 3,82%, Оппозиционный блок – 3,03%, Украинская стратегия Гройсмана – 2,4% голосов, Партия Шария – 2,23%, ВО Свобода – 2,16%, Гражданская позиция – 1,05%.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

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