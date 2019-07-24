Политика Центризбирком обработал 99% протоколов - как изменилась расстановка сил в будущей Раде

2019-07-24 09:12 3036

Центральная избирательная комиссия по состоянию на данное время обработала 99% электронных протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК. За время подсчета голосов пятерка проходящих в парламент партий не изменилась.

В лидерах президентская политсила "Слуга народа", которая с учетом мажоритарщиков набрала более половины голосов и теперь может не искать партнеров по коалиции, а создать ее своими силами. А вот показатели по остальных четырем партиям менялись с каждым подсчитанным процентом. Тимошенко обогнала ЕС экс-президента Порошенко, Голос Вакарчука шатко баллансирован на грани проходного барьера.

Согласно полученным результатам, в Верховную Раду проходят партии:

Слуга народа - 43,14% Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02% Батькивщина – 8,18% Евросолидарность - 8,12% Голос - 5,84%

Не преодолели 5%-й барьер в парламент: Радикальная партия – 4,01%, Сила и честь – 3,82%, Оппозиционный блок – 3,03%, Украинская стратегия Гройсмана – 2,4% голосов, Партия Шария – 2,23%, ВО Свобода – 2,16%, Гражданская позиция – 1,05%.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.