Политика Разумков обрисовал перспективы роспуска Рады и досрочных выборов

2019-12-06 18:29 180

Спикер парламента Дмитрий Разумков не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий парламента девятого созыва. 

При этом он допускает, что парламент будет работать меньше положенного срока.

"Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады. По состоянию на сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. Верховная Рада работает эффективно, правительство есть, все есть", - сказал Разумков в интервью НВ.

О досрочном роспуске не надо думать в настоящий момент, отметил Разумков.

"Не нужно верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы", - сказал он.

Напеомним, за последние пару месяцев рейтинги власти ускорили падение. Согласно опросу, проведенному в конце ноября, рейтинг Разумкова снизился на 9%: с 33 до 24%.

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