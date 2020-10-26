Политика У Зеленского уверяют, что админресурс на местных выборах не применяли

2020-10-26 09:40 96

В Офисе президента заявили, что предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс выборов в стране соответствовали самым высоким демократическим стандартам и действующему законодательству.

"Вероятно, в части городов состоятся так называемые вторые туры голосования за городских голов. В результате успешной реформы децентрализации именно местный уровень власти стал ключевым в создании действительно комфортных и цивилизованных условий жизни в городах, областях, районах и общинах", - отметили в Офисе Зеленского.

На Банковой также пообещали, что отдельные нарушения, которые зафиксировали правоохранители, будут расследованы. Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было.

Также в ОП дали понять, что не сомневаются, что подсчет голосов также будет честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания.

"Особенно хотим обратиться к Украинской на временно оккупированной территории нашего государства. Мы обязательно вернем конституционный порядок ко всем ныне неподконтрольных Украины районов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя...На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы", - напомнили в Офисе президента.

На Банковой уверяют, что после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора, будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

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