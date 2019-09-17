Политика скандал Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ после заявлений о "российском Крыме"

2019-09-17 19:30 387

 

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве (Польша), где обсуждалась тема свободы слова. Делегаты ушли в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", - рассказала корреспондент крымскотатарского телеканала ATR. Таким образом делегация отреагировала на слова главного редактора изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Марии Волконской, которая во время представления заявила: "Крым, Россия". Ее выступление тут же прервали. Украинская делегация потребовала лишить ее слова, а после отказа модератора, украинские участники покинули зал. Украинскую делегацию поддержал представитель Канады. Волконской слово дали - правда, после двух технических перерывов.

Отметим, что после произошедшего делегаты от Украины были замечены в буфете за обедом. А после общего перерыва они, вероятно, вернутся в зал.

Напомним, в понедельник в Варшаве стартовало ежегодное совещании ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Накануне делегации обсудили вопросы защиты прав людей, оккупацию Крыма, а также санкции в отношении Российской Федерации. 

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