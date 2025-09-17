Політика Кіт Келлог заявив, що у війні проти України рашисти зараз максимально залежні від Китаю

2025-09-17 13:34

Американський спеціальний представник Кіт Келлог, виступаючи на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії у Києві, поділився різкими оцінками щодо геополітичної ситуації на росії. Він наголосив, що країна опинилася в залежності від Китаю та виконує роль "молодшого партнера", тоді як Пекін володіє стратегічною перевагою у військовій та економічній сферах, передає DW.

Келлог зазначив, що без підтримки Китаю російська влада не змогла б триматися довго у війні проти України. На його думку, відмова Пекіна від допомоги може значно вплинути на розвиток подій на фронті.

“Якщо Китай відмовиться від допомоги, це може швидко змінити ситуацію на полі бою”, - зазначив він.

Окрім цього, американський дипломат поставив під сумнів заяви кремля про потужність Збройних сил рф. Він підкреслив, що російська армія демонструє системні слабкості та неспроможність до масштабних наступів, незважаючи на деякі локальні успіхи.

Посилення санкцій, особливо у сферах фінансових активів і експорту нафти, також стало ключовою темою виступу Келлога. Він зазначив, що цей інструмент залишається ефективним і може зіграти вирішальну роль у тиску на москву.

Раніше, після масованого російського удару, унаслідок якого було пошкоджено будівлю Кабміну України, Келлог заявив про ризики небезпечного загострення конфлікту. За його словами, агресія росії досягла нового рівня ескалації.



