Политика В Японии официально прокомментировали платье Елены Зеленской

2019-10-29 17:30 147

 

На днях платье Елены Зеленской в Японии прокомментировали представители Посольства Японии в Украине на официальной странице в Facebook.

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Первой Леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества Императора Японии на прошлой неделе. Участие Президентских супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране. Первый двусторонний саммит с премьер-министром Абэ был своевременным и успешным. Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем будем работать для углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина Президента и Первую Леди!", - говорится в сообщении.

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