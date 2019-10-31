Украина В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник

2019-10-31 19:00 174

 

В Житомире 44-летний мужчина во время сеанса массажа получил серьезные травмы – у потерпевшего диагностировали закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, травмы были нанесены врачом во время сеанса массажа.

По словам заявителя, в начале октября во время массажа он получил серьезные повреждения и из кабинета врача его забирала скорая помощь, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог.

Было открыто уголовное производство по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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