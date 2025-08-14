Життя В Житомирській області оголошено майже тридцять підозр чиновникам за корупційні оборудки

В Житомирській області оголошено 28 підозр за корупційні оборудки, що завдали збитків на 33 млн грн, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Серед підозрюваних - голова сільради, депутат, керівники державних та комунальних установ, підрядники, а також посадові особи місцевої влади.

За його даними, у корупційних земельних схемах викрито:

- колишнього керівника філії Державного агентства земельних ресурсів України та керівників колективних сільгосппідприємств, які заволоділи 152 земельними ділянками у Малинській та Чоповицькій громадах загальною площею 1747 га;

- начальника відділу Оліївської сільради, що незаконно передав 3,5 га земель;

- голову Головківської сільради, що внесла фальшиві відомості до договору оренди 100 га земель.

"Окрім того, в отриманні неправомірної вигоди викрито посадовеця Малинської міськради. Він вимагав гроші за не втручання в роботу підприємця. Також до суду скеровано справу щодо заступників директора приватної фірми та в.о. директора держпідприємства, які отримали 1,4 млн грн за безперешкодне користування понад 300 га землі", - повідомив Кравченко.

Він додав, що викрито злочини, які загалом завдали збитки бюджету на 33,1 млн грн.

