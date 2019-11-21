Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Что украли и разбили российские военные с украинских бронекатеров и буксира

2019-11-21 11:43 69

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей.

Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют:

радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ)

радиостанции Motorola

радиостанции ICOM

станции космической связи IRIDIUM

РЛС Furuno

сняты и/или разбиты системы распознавания

вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас

надувная лодка с двумя моторами

магнитный компас и гирокомпас

надувной плот

огнетушители

фонари освещения и аккумуляторы

аварийный буй

запчасти

кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель

унитаз

вся документация

Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире Яны Капу отсутствуют: