Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Что украли и разбили российские военные с украинских бронекатеров и буксира

2019-11-21 11:43 69

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей.

Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют:

  • радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ)
  • радиостанции Motorola
  • радиостанции ICOM
  • станции космической связи IRIDIUM
  • РЛС Furuno
  • сняты и/или разбиты системы распознавания
  • вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас
  • надувная лодка с двумя моторами
  • магнитный компас и гирокомпас
  • надувной плот
  • огнетушители
  • фонари освещения и аккумуляторы
  • аварийный буй
  • запчасти
  • кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель
  • унитаз
  • вся документация

Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире Яны Капу отсутствуют:

  • снято все радиооборудование, как и на катерах
  • разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке
  • частично разобрана универсальная система водяной защиты
  • разобрана топливная аппаратура
  • отсутствуют розетки и плафоны
  • в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина
  • сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;
  • фальшборта частично разрушены
  • отсутствует часть мачты
  • вся документация

 

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