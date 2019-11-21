ПОЛНЫЙ СПИСОК Что украли и разбили российские военные с украинских бронекатеров и буксира
2019-11-21 11:43 69
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей.
Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют:
- радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ)
- радиостанции Motorola
- радиостанции ICOM
- станции космической связи IRIDIUM
- РЛС Furuno
- сняты и/или разбиты системы распознавания
- вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас
- надувная лодка с двумя моторами
- магнитный компас и гирокомпас
- надувной плот
- огнетушители
- фонари освещения и аккумуляторы
- аварийный буй
- запчасти
- кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель
- унитаз
- вся документация
Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.
На буксире Яны Капу отсутствуют:
- снято все радиооборудование, как и на катерах
- разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке
- частично разобрана универсальная система водяной защиты
- разобрана топливная аппаратура
- отсутствуют розетки и плафоны
- в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина
- сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;
- фальшборта частично разрушены
- отсутствует часть мачты
- вся документация