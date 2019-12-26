Мир Сыгравшая Чудо-женщину Галь Гадот оплатит съемки полнометражного фильма

2019-12-27 09:10 213

Актриса Галь Гадот, известная по роли в фильме "Чудо-женщина", а также ее супруг Ясон Версано выступят продюсерами экранизации романа "Живой забор" израильской писательницы Дорит Рабиньян.

Подробности проекта пока не разглашаются.

В книге рассказывается об отношениях между осужденным палестинцем и израильтянкой.

Книга вышла в 2014 году и стала скандальной. Глава Министерства образования Израиля Нафтали Беннет распорядился, чтобы роман полностью исключили из программы израильских школ, и был настроен весьма категорично.

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Мир

фото Украинцам удалось выжить в авиакатастрофе самолета в Казахстане 2019-12-27 11:13 153
Сыгравшая Чудо-женщину Галь Гадот оплатит съемки полнометражного фильма 2019-12-27 09:10 213
Солнечное затмение 26 декабря: опубликованы яркие фото и видео 2019-12-26 20:30 471
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