Мир Сыгравшая Чудо-женщину Галь Гадот оплатит съемки полнометражного фильма

2019-12-27 09:10 213

Актриса Галь Гадот, известная по роли в фильме "Чудо-женщина", а также ее супруг Ясон Версано выступят продюсерами экранизации романа "Живой забор" израильской писательницы Дорит Рабиньян.

Подробности проекта пока не разглашаются.

В книге рассказывается об отношениях между осужденным палестинцем и израильтянкой.

Книга вышла в 2014 году и стала скандальной. Глава Министерства образования Израиля Нафтали Беннет распорядился, чтобы роман полностью исключили из программы израильских школ, и был настроен весьма категорично.