Мир Уже известны вероятные причины авиакатастрофы в Казахстане

2019-12-27 16:29 225

Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов,заявил вице-премьер страны Роман Скляр.

Известно, что во время взлета лайнер дважды цеплял хвостом о взлетно-посадочную полосу.

 После падения самолета в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами. Также в другую больницу доставлены 5 взрослых с политравмами. Еще в одном медицинском учреждении находятся 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились четыре иностранца, среди них два гражданина Украины.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение самолет с почти сотней человек на борту: 93 пассажира, в том числе 3 ребенка и 5 членов экипажа. По официальной информации погибли 12 человек.

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Мир

Уже известны вероятные причины авиакатастрофы в Казахстане 2019-12-27 16:29 225
фото Украинцам удалось выжить в авиакатастрофе самолета в Казахстане 2019-12-27 11:13 249
Сыгравшая Чудо-женщину Галь Гадот оплатит съемки полнометражного фильма 2019-12-27 09:10 243
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