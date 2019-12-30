Мир За год в тюрьмы попали 389 журналистов, еще 49 - были убиты

2019-12-31 13:16 213

Как указано в ежегодном отчете "Репортеров без границ", количество убитых журналистов в этом году самое низкое с 2003 года. Оно на 44% меньше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель является, прежде всего, результатом уменьшения числа погибших журналистов в зонах боевых действий.

При этом число погибших журналистов в странах, где нет войн, остается таким же, как и в предыдущие годы. За год в мире убили 49 журналистов, 389 находятся в тюрьме, а 57 – в заложниках.

Среди прочих, в отчете упоминается украинский журналист Вадим Комаров. "Украинский журналист, который был хорошо известен расследованием коррупции в городе Черкассы и был целью несколько попыток убийства в последние годы, умер в июне от тяжелых травм головы, он подвергся насильственному нападению в мае. Его убийство остается безнаказанным", - отмечается в отчете.

Также в отчете опоминается журналист Станислав Асеев, который был в августе приговорен к 15 годам лишения свободы в так называемой "ДНР".

В отчете также отмечается, что число задержанных журналистов в этом году на 12% больше, чем в прошлом. Почти половина из них удерживается властями Китая, Египта и Саудовской Аравии.

Во всем мире в качестве заложников сегодня по меньшей мере 57 журналистов в настоящее время. Отмечается, что заложники по-прежнему сосредоточены в тех же четырех странах (Сирия, Йемен, Ирак и Украина).

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