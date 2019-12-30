Мир На Сейшелах акула покусала туристку

2019-12-31 18:30 216

 

Туристка из Франции получила серьезное ранение из-за нападения акулы во время плавания на Сейшельских островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Info.

"Туристка из Франции была серьезно ранена в результате нападения акулы во время плавания на Сейшельских островах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что акула укусила ее за руку у острова Праслин. 45-летнюю туристку доставили в больницу.

"Прошлой ночью ей сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает", - сказал посол Франции на Сейшельских островах Доминик Мас.

Отмечается, что инцидент произошел в разгар туристического сезона. На архипелаге 115 островов, которые известны своими пляжами.

Также указано, что в прошлый раз акула нападала на человека на Сейшельских островах в 2011 году.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украину на Новый год заметет, зима ударит с небывалой силой: свежий прогноз

2019-12-31 18:00 1278

За год в тюрьмы попали 389 журналистов, еще 49 - были убиты

2019-12-31 13:16 255

В Украине за год браков было в пять раз больше, чем разводов

2019-12-31 12:15 264

Клопп сильно злится, когда Ливерпуль заочно называют чемпионом

2019-12-31 11:12 285

Еще новости в разделе "Мир"

На Сейшелах акула покусала туристку

2019-12-31 18:30 216

За год в тюрьмы попали 389 журналистов, еще 49 - были убиты

2019-12-31 13:16 255

Вирус Эбола побежден - в США выпустили первую эффективную вакцину

2019-12-31 11:44 1212

Суд вынес приговор ученому, который генетически модифицировал младенцев

2019-12-31 10:13 285
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

На Сейшелах акула покусала туристку 2019-12-31 18:30 216
За год в тюрьмы попали 389 журналистов, еще 49 - были убиты 2019-12-31 13:16 255
Вирус Эбола побежден - в США выпустили первую эффективную вакцину 2019-12-31 11:44 1212
Суд вынес приговор ученому, который генетически модифицировал младенцев 2019-12-31 10:13 285

Лента

22:00 Новый год 2020: Очень важно: с чем нельзя смешивать алкоголь
21:30 Еда в помощь: какие блюда спасут от переедания в Новый год
21:00 Как правильно встретить Новый год 2020: гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака
20:30 Новый год-2020: как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось
20:00 Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году
19:30 Новый год в Киеве: где перекроют дороги и как будет ездить транспорт
19:00 Год Белой Крысы 2020. В чем и как встречать Новый год
18:30 На Сейшелах акула покусала туристку
18:00 Украину на Новый год заметет, зима ударит с небывалой силой: свежий прогноз
17:30 С 1 января Болгария будет получать российский газ в обход Украины