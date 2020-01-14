Мир Пассажирские самолеты какой страны имеют секретную противоракетную систему защиты

2020-01-15 13:14 183

Мало кто в курсе, что есть страны, которые защищают своих пассажиров не только в аэропорту, но и в воздухе. В Кении в 2002 году была совершена попытка сбить пассажирский самолет. К счастью, попытка была неудачной, но израильские инженеры решили не доводить дело до трагического случая, а принялись разрабатывать систему защиты.

Через два года оборонное предприятие Israel Military Industries представляет первое устройство "Воздушная защита". Уже летом 2004 года были проведены первые испытания комплекса противовоздушной обороны, которые показали высокий результат. Устройство "Воздушная защита" представляет собой "коробку напичканную электроникой", которая устанавливается на поверхности самолета.

Камеры, радары, компьютеры, мощная лазерная установка и много что ещё содержится в "Коробке безопасности". Все подробности работы системы засекречены. Даже пилоты самолетов не знают, как работает это устройство. Всё полностью автоматизировано.

При обнаружении ракетного пуска сенсорами системы, она наводит лазер на головку самонаведения, тем самым ставя перед ракетой тепловые ловушки. Ракета в свою очередь теряет первоначальную цель, отклоняясь от курса. Все израильские самолеты с 2006 года оснащаются устройствами "Воздушная защита". Аналогов такой безопасности до сих пор нет в мире.




 

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Мир

Пассажирские самолеты какой страны имеют секретную противоракетную систему защиты 2020-01-15 13:14 183
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