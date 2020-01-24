Политика В Израиле взбешены, что Зеленский прогулял форум, на который прилетел

2020-01-24 18:30 135

В мемориальном комплексе «Яд Вашем» прокомментировали решение президента Владимира Зеленского отказаться от участия в Пятом всемирном форуме памяти жертв Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождение нацистский лагерей смерти Освенцим и Биркенау, для того, чтобы «уступить свои места выжившим во время Холокоста», которым, по словам Зеленского, не хватило места на Форуме.

Как сообщает The New York Times, представители «Яд Вашем» заявили, что было слишком поздно договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, назвав решение Зеленского «прискорбным».

«Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом», - тактично сказано в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен в Израиль для участия в Пятом Международном форуме по Холокосту, прибыл в страну, но участия в Форуме не принял.

Ни Зеленского, ни кого-либо из членов украинской делегации на форуме не было. Свой демарш украинский лидер, первый еврей, возглавивший эту страну, которая в годы Холокорста понесла самые большие жертвы, Зеленский пояснил благородным, но выдуманным предлогом.

Вместо участия в Форуме президент Украины вместе с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом отправился к Стене плача.