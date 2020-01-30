Мир КАРТА Как распространялся китайский коронавирус - хронология эпидемии века

2020-01-30 09:38 324

Вот уже почти два месяца смертельный коронавирус нового типа захватывает Китай и не только. За это время болезнь прорвала границы и распространилась уже на 17 стран. Жертв вируса сейчас насчитывается 132, количество инфицированных превысило 6000 человек. Первую вакцину медики смогут выпустить не ранее чем через четыре месяца, но гарантий никаких не дают. Чтобы сдержать распространение болезни, в Китае изолированы более 10 крупных городов, в отдельных регионах в даже вводят военное положение. Давайте проследим, как развивались события с выявления первых пациентов до сегодняшнего дня.

1-8 декабря 2019 г.

8 декабря 2019 года китайские власти зарегистрировали первого пациента, у которого появились симптомы. Более поздний китайский отчет обнаруживает более ранний случай 1 декабря, указывая на еще более раннее происхождение.

30–31 декабря 2019 г.

30 декабря 2019 года медицинское управление и медицинское управление городского комитета здравоохранения Ухани выпустили "срочное уведомление о лечении пневмонии неизвестной причины".

27 человек с пневмонией неизвестного происхождения зарегистрированы в ВОЗ 31 декабря. Большинство из них - торговцы с оптового рынка морепродуктов Хайнань, семь из которых в критическом состоянии. Муниципальная комиссия здравоохранения Ухани также сделала публичное заявление о ситуации. В результате Гонконг, Макао и Тайвань немедленно ужесточили свои процедуры проверки на входе.

1 января 2020 г.

Оптовый рынок Huanan Seafood, источник первых случаев пневмонии, закрыли 1 января 2020 года для очистки и дезинфекции. В тот же день китайские государственные новости сообщили, что полиция Уханя допросила 8 жителей за распространение "дезинформации", ссылаясь на новую инфекцию как на другую атипичную пневмонию и "преувеличивая" опасность. полиция заявила, что наказала восемь человек за "публикацию или пересылку ложной информации в Интернете без проверки".

2 января

41 госпитализированный пациент был идентифицирован как лабораторно подтвержденная инфекция 2019-nCoV в Ухане. 27 (66%) пациентов имели прямой контакт с оптовым рынком морепродуктов Хунани.

3 января

Таиланд начал проверять пассажиров, прибывающих из Ухани в четырех разных аэропортах. Сингапур начал проверять пассажиров в аэропорту Чанги в тот же день.

5 января

Ранние исследования причины пневмонии исключили сезонный грипп, ОРВИ, MERS и птичий грипп. Число подозреваемых случаев достигло 59 с семью в критическом состоянии. Все были помещены на карантин, и 163 контакта начали мониторинг. Сообщений о случаях передачи вируса от человека человеку или заболеваний у работников здравоохранения пока нет.

6 января

Город Ухань Lianghui начался. Городские представители встречались до его закрытия 9 января.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 6 января выпустили предупреждение1 уровня на уровне 1 ("Соблюдайте обычные меры предосторожности") с рекомендациями по мытью рук и, в частности, с рекомендациями избегать животных, рынков животных и контактов с нездоровыми людьми, если путешествие в Ухань".

9 января

ВОЗ подтвердила, что новый коронавирус выделен от одного человека, который был госпитализирован. В тот же день Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовал свою первую оценку риска. ВОЗ также сообщила, что китайские власти действовали быстро, выявив новый коронавирус в течение нескольких недель после начала вспышки, при этом общее количество положительно протестированных людей составило 41. Первая смерть от вируса произошла у 61-летнего мужчины, который был постоянным клиентом на рынке. У него было несколько серьезных заболеваний, в том числе хроническое заболевание печени, и он умер от сердечной недостаточности и пневмонии. Об этом инциденте в Китае сообщила комиссия по здравоохранению через государственные СМИ Китая 11 января.

10 января

Данные по секвенированию генов изолированного Уханьского коронавируса, вируса того же семейства, что и коронавирус SARS, были опубликованы на Virological.org исследователями из Университета Фудан, Шанхай. Еще три последовательности из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, одна из Китайской академии медицинских наук и одна из больницы Цзиньинтань в Ухане, были размещены на портале Глобальной инициативы по обмену данными о гриппе (GISAID). В тот же день Public Health England выпустила свое руководство.

11–12 января

В Китае было отслежено более 700 близких контактов из 41 подтвержденного случая, включая более 400 работников здравоохранения, и с 5 января в Китае не было зарегистрировано новых случаев. ВОЗ опубликовала первоначальное руководство по консультациям о путешествиях, тестированию в лаборатории и медицинским исследованиям.

12 января представители провинций Хубэй со всей провинции встречались в Ухане до 18 января.

13 января

CDC объявил, что геном был размещен в базе данных генетических последовательностей NIH, GenBank. В тот же день Таиланд стал свидетелем первого подтвержденного случая 2019-nCoV, первого за пределами Китая. Пострадавшая 61-летняя китаянка, которая является жительницей Уханя, не посещала оптовый рынок морепродуктов Хуанань, но, как было отмечено, была на других рынках. Она прибыла в Бангкок 8 января.

14–15 января

14 января два из 41 подтвержденного случая заболевания в Ухане, как сообщалось, включали в себя супружескую пару, что повышает вероятность передачи вируса от человека человеку

Вторая смерть - 69-летний мужчина в Китае 15 января. ВОЗ опубликовала протокол диагностического тестирования на 2019-nCoV, разработанный группой вирусологов из больницы Charité.

16–17 января

16 января Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии предупредило ВОЗ о том, что 30-летний гражданин Китая имеет положительный результат на 2019-nCoV во время пребывания в больнице с 10 по 15 января. Он не посещал оптовый рынок морепродуктов Хуанань, но, возможно, имел тесные контакты с пострадавшим в Ухане.

17 января был подтвержден второй случай заболевания в Таиланде у 74-летней женщины, которая прибыла в Бангкок рейсом из Уханя. Число лабораторно подтвержденных случаев возросло до 45 в Китае.

18 января

После того, как 2 января 2020 года были выявлены первые 41 лабораторно подтвержденный случай заболевания, прошло 16 дней без дальнейших подтвержденных случаев, прежде чем Китай сообщил о 17 дополнительных лабораторно подтвержденных случаях с тремя случаями в критическом состоянии. Число лабораторно подтвержденных случаев возросло до 62 в Китае с возрастом от 30 до 79 лет, из которых 19 были выписаны, а восемь остаются критическими.

В тот же день правительство Ухани организовало ежегодный банкет для сорока тысяч семей. Они делились едой и ели вместе.

19 января

19 января первые подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в Китае за пределами Ухани, один в южной провинции Гуандун и два в Пекине. Ухань сообщил о 136 дополнительных лабораторно подтвержденных случаях, в результате чего общее число лабораторно подтвержденных случаев в Китае достигло 201. В Ухани также была зарегистрирована новая смерть, в результате чего общее число смертельных случаев в Китае достигло трех.

20 января

Премьер-министр Китая Ли Кэцян призвал к решительным и эффективным усилиям по предотвращению эпидемии и борьбе с ней. Первый подтвержденный случай зарегистрирован в Южной Корее. Пекин и Гуандун сообщили о дополнительных трех и тринадцати лабораторно подтвержденных случаях, соответственно. Шанхай подтверждает свой первый случай, доведя общее количество лабораторно подтвержденных случаев в Китае до 218. Исследовательская группа из Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердила, что коронавирус может передаваться между людьми. По крайней мере два человека заразились, живя за сотни миль от Ухани.

21 января

Всемирная организация здравоохранения объявила, что на следующий день проведет экстренное совещание по вирусу, чтобы определить, является ли вирус "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC)" .

Подтвержденные случаи были зарегистрированы в нескольких новых местах в Китае. Провинция Чжэцзян и Тяньцзинь сообщили о пяти и двух лабораторно подтвержденных случаях, соответственно. Гуандун сообщил о трех дополнительных лабораторно подтвержденных случаях. Шанхай и провинция Хэнань сообщили о четырех и одном лабораторно подтвержденном случае соответственно. В провинции Сычуань зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай, а в Чунцине зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев. Шаньдун, Хунань и Юньнань сообщили об одном лабораторно подтвержденном случае. Цзянси сообщил о двух лабораторно подтвержденных случаях. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев в Китае увеличилось до 312, а число погибших увеличилось до шести.

Сообщалось о 15 заболеваниях медицинского персонала в Ухане, 14 из которых были от подозреваемого суперспредера.

Новые случаи также зарегистрированы за пределами материкового Китая. Тайвань сообщил о своем первом лабораторно подтвержденном случае, а Соединенные Штаты сообщили о своем первом лабораторно подтвержденном случае в штате Вашингтон, первом в Северной Америке.

22 января

Чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса относительно того, следует ли классифицировать вспышку как PHEIC из-за отсутствия информации. Комитет возобновит обсуждение на следующий день.

Новые случаи: Макао и Гонконг сообщили о своих первых лабораторно подтвержденных случаях, а Гонконг сообщил о втором случае вечером 22 января. Пекин сообщил еще о пяти лабораторно подтвержденных случаях, в то время как Гуандун сообщил о еще девяти лабораторно подтвержденных случаях. Шанхай сообщил о дополнительных пяти лабораторно подтвержденных случаях, в то время как Тяньцзинь сообщил о двух дополнительных лабораторно подтвержденных случаях. Чжэцзян и Цзянси сообщили о дополнительных пяти и одном лабораторно подтвержденном случае, соответственно.

В целом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев в Китае увеличилось до 571, а число погибших - до 17.

В ответ правительство объявило карантин до дальнейшего уведомления, отменив исходящие рейсы и поезда из Ухани и приостановив общественный транспорт в Ухани, начиная с 10:00 (02:00 UTC, UTC + 08: 00) 23 января. Однако статистика, составленная администрацией железной дороги Китая, показала, что в тот же день около 100 000 человек уже покинули железнодорожный вокзал Уханя к установленному сроку. Кроме того, многие жители Ухани обошли контрольно-пропускные пункты, приняв жаропонижающие средства, увидев советы, которыми поделились на Sina Weibo.

На международном уровне в Таиланде было зарегистрировано еще два лабораторно подтвержденных случая, в результате чего общее число лабораторно подтвержденных случаев в Таиланде достигло четырех.

Новые данные показали признаки текущего быстрого распространения заболевания и увеличения скорости передачи.

Даже Северная Корея закрывает свои границы и запрещает въезд иностранным туристам.

23 января

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев в материковом Китае увеличилось до 628, в то время как число погибших осталось на уровне 17.

Вьетнам подтверждает свои первые два лабораторно подтвержденных случая: 66-летний отец и 28-летний сын из Китая.

Ухань приостановил весь общественный транспорт с 10 часов утра, включая все автобусные, метро и паромные линии. Кроме того, все исходящие поезда и рейсы были остановлены. В Ухане около полуночи началось строительство специализированной больницы скорой помощи, созданной по образцу больницы Сяотаншань во время вспышки атипичной пневмонии в Пекине в 2003 году, после того, как она была предложена ранее днем. Ожидается, что новая больница Хуошеншан откроется к 3 февраля, и ее вместимость составит не менее 1000 коек.

Три провинции Чжэцзян, Гуандун, и Хунань объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения 1-го уровня (максимально возможную) в хронологическом порядке.

Выпуск всех семи главных фильмов к Лунному Новому году был практически отменен. В качестве примера черного юмора, Plague Inc., которая была выпущена в 2012 году, стала самым популярным приложением в Китае.

24 января

Семь провинций, две автономные области и все четыре муниципалитета Хубэй, Аньхой, Тяньцзинь, Пекин, Шанхай, Чунцин, Сычуань, Цзянси, Юньнань, Шаньдун, Фуцзянь, Гуанси, и Хэбэй объявили чрезвычайную ситуацию общественного здравоохранения 1-го уровня в хронологическом порядке. Город Цзинчжоу был помещен на карантин, в результате чего число людей в помещениях, находящихся на карантине, достигло 35 миллионов. Вся провинция Хубэй теперь попала под карантин по городам, за исключением лесного района Шеннонцзя.

Шаньдун сообщил о шести дополнительных лабораторно подтвержденных случаях. Хунань сообщил о 15 дополнительных лабораторно подтвержденных случаях. Ляонин сообщил об еще одном лабораторно подтвержденном случае.

Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили свои вторые случаи. Сингапур подтвердил свой второй и третий случаи. Таиланд подтвердил свой пятый случай. Гонконг подтвердил три дополнительных случая, доведя общее число до пяти. Непал подтвердил свой первый случай, студент, который вернулся из Уханя.

Франция сообщила о первых трех подтвержденных случаях, первые случаи в ЕС. Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин заявил, что, скорее всего, в стране возникнут другие случаи.

Первое подтвержденное число случаев передачи вируса от человека человеку за пределами Китая было задокументировано ВОЗ во Вьетнаме.

Все 70 000 китайских кинотеатров были закрыты до дальнейшего уведомления. Многочисленные туристические объекты по всему Китаю закрыты до дальнейшего уведомления, включая гору Утай, Пинъяо, перевал Яньмень, озеро Сюаньу, гора Циця, музей Нанкинской резни, Мемориальный зал Сунь Ятсена, Кантонская башня, Гуланъюй. Юй Гарден, Шанхайский Диснейленд, Западное озеро и Запретный город. Ссылаясь на вспышку коронавируса, Starbucks и McDonald's приостановили некоторые операции в Китае.

Правительства Пекина и Шанхая "призвали жителей, возвращающихся из районов вспышки коронавируса, оставаться дома в течение 14 дней, чтобы предотвратить его распространение".

После двух подтвержденных случаев, произошедших 23 января, Управление авиации Вьетнама направило письменную директиву с просьбой немедленно отменить все рейсы в Ухань и обратно и оплатить билеты. В исключительных случаях Управление осуществляет четыре специальных рейса, чтобы доставить пассажиров из Уханя домой в период с 24 по 27 января, и обратный рейс для вьетнамских граждан и дипломатов.

Исследование, проведенное китайскими исследователями, показывает, что люди могут не иметь симптомов в течение нескольких дней, пока коронавирус инкубирует, увеличивая риск заразной инфекции без предупреждающих признаков.

25 января - сегодня

Чрезвычайная медицинская ситуация уровня 1 была объявлена ​​в 10 провинциях и трех автономных районах Цзянсу, ​​Хайнань, Синьцзян, Хэйлунцзян, Хэнань, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Шэньси, Цинхай, Цзилинь, Нинся и Внутренняя Монголия, в хронологическом порядке. В настоящее время оно действует во всех 30 из 31 провинциального округа в материковом Китае с зарегистрированными случаями, за исключением Тибета.

Австралия подтвердила свои первые четыре случая, один в Виктории и три в Новом Южном Уэльсе. Малайзия сообщила о первых трех случаях в Джохор-Бару, и о четвертом случае позже. Япония подтвердила свой третий случай. Канада подтвердила свой первый случай в Торонто. Таиланд добавил два новых случая в общей сложности семь. Сингапур подтвердил свой четвертый случай.

62-летний врач, как сообщается, умер в провинции Хубэй от коронавируса.

Национальная комиссия здравоохранения Китая направила 1230 медицинских работников в шести группах в город Ухань, провинция Хубэй, в центральном Китае, для борьбы с новой вспышкой коронавируса в регионе. По состоянию на 25 января три из шести групп начали свою работу в зоне поражения вирусом. Местные СМИ ранее сообщали, что 450 военнослужащих также высадились в городе, чтобы оказать поддержку. Ухань объявил о строительстве второй специализированной больницы скорой помощи под названием «Больница Лейшеншан» с запланированной вместимостью 1300 коек, которая будет использоваться в течение полугода.

Соединенные Штаты объявляют о планах эвакуации граждан США из Уханя чартерным самолетом. Позже правительство США пояснило, что оно имеет ограниченные возможности для эвакуации частных граждан.

Пекин объявил, что с 26 января остановит все межобластные автобусные и железнодорожные перевозки.

Политбюро Компартии Китая собралось, чтобы обсудить новые методы профилактики и контроля коронавируса. Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК КПК, заявил, что страна сталкивается с «тяжелой ситуацией», поскольку число инфицированных людей увеличивается.

Гонконг объявляет чрезвычайное положение. Гонконг объявил, что закроет школы до 17 февраля. Гонконгский Диснейленд и Ocean Park закрываются до дальнейшего уведомления.

Китаец и шри-ланкийец с подозрением на инфекцию были помещены в больницу в Шри-Ланке.