Мир КАРТА Оппозиция отбила у армии Асада стратегически важный город в провинции Идлиб

2020-02-27 14:45 180

Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция сегодня вернула контроль над городом Саракеб в провинции Идлиб.

"Город Саракиб полностью освобожден от банд Асада", - заявил пресс-секретарь Фронта национального освобождения - коалиции повстанцев, которую поддерживает Турция.

Город был захвачен войсками Башара Асада три недели назад, после начала масштабного наступления правительственных войск при поддержке российской авиации в Идлибе. Саракеб расположен на перекрестке двух важнейших автомагистралей М4 и М5. Последняя связывает между собой Дамаск и Алеппо, два крупнейших города Сирии.

"Оппозиция теперь перерезала автомагистрали и вернула режим на начальные позиции", - заявил сирийский оппозиционный генерал-перебежчик Ахмад Рахал.