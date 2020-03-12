Экономика Курс валют на 12.03.2020: Сегодня доллар и евро подорожали на гривну

2020-03-12 12:16 354

Уже неделю в Украине стремительно растут курсы доллара и евро. Так, на новостях о коронавирусе и обвале фондовых рынков мира, гривна ежедневно теряет свои позиции. 

Так,  12 марта средний курс доллара в украинских обменниках снова сильно вырос и составляет 25,80-26,70 грн.

Как сообщает финпортал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 55 коп., а в продаже - на 87 коп. Евро в покупке подорожал на 1 грн, а в продаже - на 1 грн и 10 коп., составив 29,00-30,05 грн. Рубль немного подорожал в покупке и составил 0,330-0,370 грн.

Тем временем межбанковские валютные торги в Украине в четверг открылись долларом по 25,80-25,84 грн. Таким образом за сутки доллар в покупке подорожал на 8 коп., а в продаже - на 9 коп. Евро к закрытию торгов в покупке подорожал на 9 коп., а в продаже - на 10 коп. и составил 29,17-29,22 грн. Российский подешевел и составил 0,347-0,348 грн.

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Курс валют на 12.03.2020: Сегодня доллар и евро подорожали на гривну 2020-03-12 12:16 354
В ЕС официально заявили, что начался экономический кризис - когда ждать проблем 2020-03-12 08:11 477
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