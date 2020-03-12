Коронавирус Украинцев предупредили об ответственности за нарушение карантина

2020-03-12 22:00 234

 

Правоохранители имеют право осуществлять рейды во время карантина

В Украине с 12 марта объявлен карантин из-за коронавируса и введены некоторые ограничения. За нарушение требований правительства введены штрафные санкции и уголовная ответственность.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире «Общественного радио».

 По его словам, правоохранители имеют право проводить рейды и проверять соблюдение требований правительства.

Это касается, например, трехнедельного карантина в учебных заведениях. При нарушении этого распоряжения, в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса «О нарушении санитарных правил по предотвращению инфекционных заболеваний», предусматривается штраф или лишение свободы сроком до 3-х лет.

Если такое правонарушение привело тяжелым последствиям, то срок лишения свободы увеличивается до 8-ми лет.

«Друзья, учитывая актуальность угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине и для снижения рисков распространения короновирусные инфекции COVID-19, призываем вас воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий, а также соблюдать элементарные правила безопасности. И самое главное — не поддаваться любым проявлениям паники!», — сообщила пресс-служба СБУ.

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