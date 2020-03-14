Коронавирус Профессор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и аллергии по симптомам

2020-03-14 09:11 873

Несмотря на то, что коронавирус требует еще длительного изучения и серьезного к себе отношения, шансы для каждого отдельного человека подхватить его до сих пор является низким.

Об этом сказал профессор медицины и инфекционных заболеваний доктор Грег Поланд, — передает Хвиля со ссылкой на CNN.

Профессор объяснил, в чем разница между типичными симптомами аллергии, простуды, гриппа и коронавируса.

Так, если пекут глаза, «течет» из носа, вероятнее всего, у человека аллергия или обычная простуда.

«Проблема сезонных аллергий в том, что они поражают нос и глаза. Они, как правило, назальные, а все симптомы сосредоточены в голове. Хотя может появиться еще сыпь», — сказал Поланд. Симптомы коронавируса и гриппа более системные. Это означает, что они влияют на все тело.

«Грипп и новый коронавирус влияют на другие системы и на нижние дыхательные пути. Вероятно, из носа течь не будет. Но может появиться боль в горле, кашель, температура или одышка. Поэтому это немножко другая клиническая диагностика», — сказал эксперт.

Он советует внимательно отнестись к температуре. Ведь при аллергиях она обычно не поднимается. Также они не приводят к одышке за исключением случаев, если больной страдает от других проблем, таких как астма.

Симптомы аллергии часто появляются и обычно они слабые.

Поланд объясняет, что если одни и те же симптомы появляются приблизительно в одно и то же время из года в год, вероятно, это из-за сезонной аллергии. В таком случае лекарства, которые продаются без рецепта, и обычные меры безопасности помогут чувствовать себя лучше.

Симптомы же коронавируса и гриппа могут вывести больного «из строя».

«Если у вас действительно коронавирус или грипп, вы будете чувствовать себя настолько уставшими, все будет так болеть, что встать с кровати будет трудно. Все заметят изменения. Аллергия может вызвать ощущения усталости, но серьезной боли в мышцах не будет», — пояснил врач.

Простуда и мягкие симптомы гриппа обычно проходят сами собой. При условии качественного отдыха и надлежащего ухода больной начинает чувствовать себя лучше через несколько дней.

Симптомы коронавируса или острого гриппа могут ухудшаться со временем. И это точный знак, что пора обратиться за помощью.

«Подозревать коронавирус точно стоит в том случае, если становится трудно дышать. У людей, бывает, начинается воспаление легких из-за гриппа. Это проявляется так же. Но, во всяком случае, нужен медицинский осмотр», — сказал Поланд.

Ранние симптомы аллергии, простуды, гриппа и коронавируса могут быть похожими. А в некоторых случаях симптомы коронавируса и гриппа могут быть достаточно мягкими, что люди не придают этому большого значения. В таком случае нужно обратить внимание на то, как долго симптомы сохраняются, особенно если вы в группе риска.

«Мы переживаем за пожилых людей, больных на астму или другие болезни легких, людей с сердечными болезнями или диабетом, а также за беременных женщин», — добавил Поланд.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больш