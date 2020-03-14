Коронавирус Крутые меры: за заражение COVID-19 будут штрафовать и сажать

2020-03-15 00:20 192

Лозунг "заболел – сиди дома" для украинских граждан, возможно, скоро будет дополнен "или накажем". В Министерстве внутренних дел рассмотрели экстренный законопроект Министерства здравоохранения от COVID-19 и дополнили своими предложениями.

Как вирус по карману бьет

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины о противодействии распространению опасных и особо опасных инфекционных болезней в Украине". Вероятно, именно его будет рассматривать Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании.

Первая же предложенная мера – штраф за нарушение санитарных норм, введенных с целью противодействия особо опасным или опасным инфекционным болезням. Придется расстаться с от 12 до 20 минимумов доходов граждан, не облагаемых налогом (минимум – 17 грн). Если нарушитель является должностным лицом, штраф возрастает: от 15 до 25 минимумов.

Помни клятву Гиппократа

Жесткая мера предусмотрена для врачей. Если доктор отказывается обследовать человека с симптомами или жалобами на опасную инфекционную болезнь или уклоняется от этого, ему также придется платить от 10 до 25 минимумом доходов граждан, не облагаемых налогом (далее – минимумов). Причем строгая мера, если законопроект примут в неизменном виде, сработает и в том случае, если медик уклонился от обследования лиц, пребывавших в контакте с больным (или потенциально больным).

А если уж врач тем или иным способом пытается избежать лечения человека, о котором достаточно данных, что он болеет опасной инфекционной болезнью, ставка штрафа увеличивается с 25 до 50 минимумов.

Больной? Исповедуйся

Но и обычным гражданам расслабляться не стоит. Так как предложения МВД не обходят своим вниманием и их. Предлагается новая статья 46 прим, согласно которой умышленное сокрытие больными (опасной или особо опасной инфекцией, далее – больными) источника заражения и лиц, бывших с ними в контакте, карается штрафом от 5 до 15 минимумов.

Особое внимание придется уделять мусору. Ведь за нарушение правил и требований, как надо поступать с отходами при противодействии инфекции, законопроектом предлагается карать от 50 до 100 минимумов. Должностные лица заплатят от 100 до 200 минимумов.

За что решетка

Самые интересные правки, конечно, в Уголовный кодекс Украины. Итак, за то, что вы осознанно создадите другому лицу условия, при которых оно рискует заразиться, светит лишение свободы от 3 месяцев до 3 лет, или ограничением воли до 5 лет. Применительно к практике, зашли в магазин, товары в открытом виде, продавцы без масок, - все, директору "решетка".

Если врач не хочет лечить больного и это имело тяжкие последствия, доктору придется отсидеть от 2 до 5 лет.

Три года за две недели

Теперь о пациентах. Допустим, у вас подозрение на коронавирус и вы помещены в карантин (на обсервацию). Пока подтверждения нет, вы должны оставаться там. Если сбежите (самовольно покинете) карантин, придется отсидеть до трех лет. И не в карантине, а в тюрьме.

Должностным лицам в случае принятия проекта придется говорить всю правду. По крайней мере, о COVID-19. За сокрытие или умышленное искажение информации о заболеваемости могут привести или к штрафу до 100 минимумов, или к заключению на срок до 3 лет При этом вероятны как запрет занимать должности, так и ограничение в определенных видах деятельности.

А если чиновник совершил такое повторно или в местности, объявленной зоной осуществления карантинных мер или чрезвычайной ситуации, ему придется отсидеть от 3 до 5 лет. Такие же крутые меры предусмотрены, если действия чиновника привели к гибели людей.

Меры оздоровления

Вариант законопроекта еще не официальный, поэтому сложно сказать, в каком виде он будет вынесен на голосование после доработки профильным комитетом Верховной Рады. В любом случае, какие-то из предложенных мер останутся. В частности, штрафы чиновникам за сокрытие или искажение информации. Это тот фактор, который может в буквальном смысле угробить немало людей. Должностное лицо, прежде всего, заинтересовано в сохранении своего поста. Поэтому строгие меры будут не лишними. Сработают ли? Частично – да. Но лишь частично.

Ужесточение ответственности врачей может привести к резкому оттоку кадров из медицины, поэтому МОЗ постарается добиться компромиссных формулировок. Вокруг данного блока, вероятнее всего, и вспыхнут самые серьезные дискуссии.

Тюрьма-таблетка

Наконец, вводится ответственность рядовых граждан, если они чувствуют симптомы и не сообщают о них, о контактировавших, об очаге. Это очень важно. В наших реалиях, к сожалению, есть риск загнать болезнь вглубь. Ведь люди могут, убоявшись ответственности, тянуть до последнего с обращением к врачам.

Что же до наказания за побег из обсервации, то тут есть тонкий момент. Если условия в обсервации угрожают заподозренному в заражении COVID-19 обострением, к примеру, хронических заболеваний, вряд ли гражданина излечит тюрьма.

В целом, в таком виде проект выглядит как комплекс мер по перекладыванию ответственности между структурами. Ведь документом не предусмотрена бесплатная раздача масок и дезинфицирующих средств и лечебных препаратов, не оговорены рейды медиков, скрининговые меры и – пожалуй, главное! – вдалбливание в умы граждан, что чихать и кашлять, не закрываясь, неприлично.

Если МОЗ дополнит документ своим блоком, законопроект о COVID-19, как ни странно, может спасти страну от коронавируса, и встряхнуть нашу медицину.

Тем временем, депутаты разработали свой законопроект о COVID-19. Текста на момент публикации статьи нет. Но факт появления проекта означает, что в Верховной Раде прохождение документов будет, как минимум, жарким.

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