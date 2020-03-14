Коронавирус Ограничение передвижения по Украине: что решил Кабмин

2020-03-15 00:25 255
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Ограничения на передвижения по Украине из-за пандемии коронавируса пока не вводили.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий отметил, что в Украине все функционирует стабильно, а пенсии, социальные выплаты поступают своевременно.

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"Вся корреспонденция отправляется. Оператор "Укрпочта" будет своевременно все отправлять, все почтовые уведомления и выплаты", – заявил он.

"Никаких ограничений внутри пока мы не создаем. Все наши задания будут выполняться своевременно", – подчеркнул Криклий.

Как известно, Кабмин решил ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.

С полуночи 16 марта в течение двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины.

А с полуночи 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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