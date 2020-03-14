Коронавирус Ученые заявили о прорыве в борьбе с коронавирусом: что известно

2020-03-15 00:12 222

В Нидерландах ученые нашли антитело к смертельному коронавирусу.

Как передает NOS, это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.

Профессор клеточной биологии Франк Гросфел сообщил, что влияние антитела сперва необходимо проверить на человеке. Всего на исследования может понадобиться несколько месяцев.

Ученый Беренд-Ян Бош отметил, что это многообещающий шаг в борьбе с Covid-19, но более важным моментом является не лечение, а профилактика. Для этого нужна вакцина, на создание которой может уйти минимум два года.

Само антитело у исследователей появилось еще после предварительного изучения похожих вирусных инфекций. Все разработки ученых должны получить одобрение других биологов.

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