В Нидерландах ученые нашли антитело к смертельному коронавирусу.
Как передает NOS, это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.
Профессор клеточной биологии Франк Гросфел сообщил, что влияние антитела сперва необходимо проверить на человеке. Всего на исследования может понадобиться несколько месяцев.
Ученый Беренд-Ян Бош отметил, что это многообещающий шаг в борьбе с Covid-19, но более важным моментом является не лечение, а профилактика. Для этого нужна вакцина, на создание которой может уйти минимум два года.
Само антитело у исследователей появилось еще после предварительного изучения похожих вирусных инфекций. Все разработки ученых должны получить одобрение других биологов.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больш