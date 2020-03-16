Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Карантин в Киеве: С 17 марта Кличко ввел жесткие ограничения для жителей и гостей столицы

2020-03-16 13:14 249

В Киеве усилили ограничительные меры с 17 марта из-за коронавируса. В столице максимально ограничивается работа заведений общественного питания и не будут работать и торговые центры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

- Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

- Работа заведений общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды.

- Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

- Спортивных комплексов и залов.

- Заведений бытового обслуживания населения: СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и других.

- Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они – вынужденные и временные. Доходы и деньги – важны. Но здоровье и жизни людей – самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом", - добавил мэр Киева.

По словам Кличко, городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА сообщены требования относительно временного упразднения совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАПы – по потребности будут принимать граждан, но по предыдущей онлайн-записи.

Руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу персонала на удаленный доступ с использованием электронных коммуникационных технологий. А также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Пользование транспортом пока не ограничивают. Киевлян просят не передвигаться по городу без крайней необходимости.

"На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей", - говорит мэр Киева.

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