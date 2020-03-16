Исключением станут Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания
Европейский Союз ввел запрет на 30 дней на все поездки на свою территорию, кроме неотложных. Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша в понедельник, 16 марта.
Он отметил, что решение было принято после разговора с президентом Еврокомиссии Урсолой фон дер Лейеном. По словам Яншы, исключением станут Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания.
"Наконец-то хорошие новости от ЕС. После разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен: ЕС закрывает свои внешние границы (за исключением Швейцарии, Исландии, Норвегии и Великобритании)", - написал Янша.
Словенский премьер рассказал, что сейчас Евросоюз завершает приготовления к вводу соответствующих ограничений - проводится видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС. Завтра ситуацию будут обсуждать главы правительств и государств, после чего решится - закроют внешние границы Евросоюза, или нет.
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