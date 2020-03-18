Коронавирус Не выдержали и дня: в Киеве задумались о возобновлении метро

2020-03-18 21:00 228
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В Киеве городские власти разрабатывают план мероприятий для возобновления работы метрополитена в период карантина, однако будут введены ограничения.

Об этом со ссылкой на секретаря Киевсовета Владимира Прокопива сообщает ЦТС.

"Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров. Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - отметил Прокопив.

По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

"В столице существует еще одна проблема: около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей и они критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому также разрабатываем программу для "Киевпастранса", чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - добавил секретарь Киевсовета.

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