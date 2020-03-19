Коронавирус В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом

2020-03-19 20:30 231
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Коронавирус выявили у 50-летнего киевлянина, недавно вернувшегося из Швейцарии. Сейчас он дома в самоизоляции.

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в четверг, 19 марта.

Заболел 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию.

"Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - написал Кличко.

Сейчас мужчина находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Кличко призвал киевлян не быть легкомысленными и беречь себя, а также во возможности оставаться дома.

Напомним, что ранее в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: один - в Киеве, второй - в Житомире.

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