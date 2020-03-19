Коронавирус Коронавирус не создан в лаборатории, он развился сам, – ученые

2020-03-19 21:00 378
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Исследователи считают, что в случае с COVID-19 виноваты летучие мыши

Международная группа исследователей во главе с доцентом кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристианом Андерсеном пришла к выводу, что коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном.

Об этом пишет журнал Nature.

Ученые пришли к этому выводу, проанализировав нуклеотиды, кодирующие белковые шипы на поверхности вируса, которые он использует для захвата и проникновения в клетки человека и животных. Были изучены рецептор-связывающий домен (RBD) – "захватный крючок", и "молекулярный нож", который позволяет вирусу взламывать стенку клетки и внедряться в нее.

Шип вируса настолько эффективен для захвата клеток, что ученые пришли к выводу, что это явный результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.

Ученые считают, что если бы кто-то пытался создать новый патоген, он создавал бы его на основе вируса, который точно вызывает болезнь. Но обнаружено, что каркас SARS-CoV-2 существенно отличается от каркасов уже известных коронавирусов и напоминает родственные вирусы у летучих мышей и панголинов.

"Эти две особенности вируса – мутации в RBD-части шипа и структура его остова – исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2. Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов",  – сказал Андерсен.

В случае с SARS-CoV-2, считают ученые, "виноваты" летучие мыши – наиболее вероятный резервуар для нынешнего вируса, поскольку он очень похож на коронавирус летучих мышей.

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