Коронавирус Коронавирус атаковал боевиков на Донбассе: "выкосит целые участки"

2020-03-23 21:30 4179
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Эпидемия коронавируса, которой, если верить местным СМИ, в ОРДЛО нет и в помине, на самом деле уже пожинает свои страшные плоды

Ситуация с распространением болезни на территории «Л/ДНР» набирает угрожающие масштабы и выходит из-под контроля, передает телеграмм-канал «Вольнодумец» со ссылкой на источники в «МОЗ ДНР».

Сотрудники «министерства» сетуют, что даже 38 российских врачей-вирусологов и инфекционистов бессильны перед коронавирусом и из последних сил пытаются хотя бы скрывать от общественности реальную картину.

А она становится все более очевидной.

«В инфекционных отделениях Пролетарского, Куйбышевского и Калининского районов Донецка уже находятся более 30 человек с явными симптомами короновируса (высокая температура, сухой кашель и одышка). Однако этот диагноз им не ставят. Отделения бывшего Донецкого областного противотуберкулезного диспансера и Донецкого городского туберкулезного диспансера полностью забиты больными с диагнозами «двусторонняя пневмония» и «туберкулёз». При этом у большинства из них признаки заболевания на короновирус», – сообщает автор.

Врачи не могут подтвердить или опровергнуть опасный диагноз, поскольку тестов на коронавирус нет. Довольствуются тестами на туберкулёз и грипп, 70% из которых дают отрицательный результат. Медики считают, что это косвенно указывает на короновирус.

Кроме тестов, в больницах на оккупированных территориях нет защитных костюмов, средств дезинфекции, медицинских препаратов, а также аппаратов ИВЛ. Медсестры перед страхом заражения массово увольняются, что спровоцировало острую нехватку персонала для борьбы с  болезнью.

Еще хуже ситуация на фронте. После срочного осмотра боевиков из 1 Армейского корпуса, в том числе и на пердовой, выявлены больные с признаками коронавируса, туберкулеза и гриппа. Их немедленно госпитализировали, однако, по словам врачей, если в ближайшее время не завезут тесты для определения короновируса, не создадут условий для локализации и лечения заболевших, то эпидемия может выкосить целые участки на линии фронта, куда специалисты наведываются редко.

 

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