Коронавирус Украинские врачи практически не обеспечены средствами защиты

2020-03-25 16:47 168

В Украине врачи практически не обеспечены средствами защиты. Об этом заявила ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерина Амосова в среду, 25 марта.

Украина в разгар эпидемии столкнулась с дефицитом средствами защиты. По словам Амосовой, с этой же проблемой столкнулись и в других странах, поскольку экономики стран не были готовы к пандемии. Однако их промышленность способна в кратчайшие сроки обеспечить медиков и население всем необходимым.

"В Украине врачи практически не обеспечены средствами защиты. К сожалению, я не вижу, чтобы в нашей стране развернулось это производство. А врачей необходимо обеспечить средствами защиты, чтобы не получилось так, что и капельницы некому будет поставить", – подчеркнула Амосова.

Однако критическая ситуация в Украине не только с медицинскими масками и антисептиками. Как подчеркнула Екатерина Амосова, в инфекционных от делениях не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Те, кто попадут в больницу сейчас, они будут в лучшей ситуации, чем те, кто попадет во время пика. Эта так называемая медреформа, которая работала над первичным звеном, совсем ничего не вкладывала в больницы, в стационарную помощь. Сейчас таких идеальных боксов у нас совсем нет. Ситуация с аппаратами искусственной вентиляции легких очень плохая", – сообщила Амосова.

Более того, по ее словам, у нас в отделениях даже не хватает кислорода. Некоторые пала ты не имеют отведенного кислорода, который необходим пациентам.

"Я жду определенных шагов со стороны нашей власти, но пока их нет", – подчеркнула Амосова.

Напомним, о пике эпидемии в Украине говорить рано, но ситуацию можно сравнить в стране можно сравнить с Италией, где, по словам Амосовой, экспресс-тестов на выявление коронавируса проводили мало. Даже в Италии, как подчеркнула специалист, эпидемия коронавируса еще не достигла своего пика.

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