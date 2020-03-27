Коронавирус Заболеет 22 миллиона: Центр общественного здоровья сделал страшный прогноз

2020-03-28 00:45 300
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Коронавирусом Covid-19 в Украине могут заболеть от 7 до 22 млн украинцев. При смертности около 1% такое большое количество зараженных будет означать нарушение жизнедеятельности страны, рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса даже на уровне государства, то, по разным оценкам, от 7 до 22 млн имеют переболеть среди населения Украины", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о необходимости суровых ограничений.

Кузин напомнил, что умирает в среднем каждый сотый заболевший. "Если просуммировать, то это очень большая цифра в абсолютных ... Это нарушение жизнедеятельности страны, это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии", - отметил чиновник.

При этом Кузин также считает, что вирус теряет свою вирулентность и, соответственно, становится менее опасным. Тем не менее, успокаиваться рано. "Он уменьшает свою активность и, к тому же, он изменяет свои свойства до того, что он все больше приближается к обычному гриппу. Однако это не успокаивающий фактор, потому что от гриппа есть вакцина, от коронавирусной инфекции нет ни специфического лечения, ни вакцины", – сказал он.

А вот в Беларуси коронавируса не боятся, причем глава этой республики вообще считает психозом ситуацию со вспышкой нового для человечества заболеванием. Психоз или нет, но в мире объявлена пандемия коронавируса. Covid-19 на сегодня уже заразились более 530 тысяч человек, более 22 тысяч умерло.

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