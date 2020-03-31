Коронавирус Как коронавирус ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз

2020-03-31 17:30 174

В Украине по итогам 2020 года падение валового внутреннего продукта (ВВП) может составить 5%, причиной этому является пандемия коронавируса и введенные правительством карантинные меры.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в комментарии журналистам.

По его словам, именно такое падение ВВП отражено в обновленном макроэкономическом прогнозе от Кабмина, документ был опубликован 29 марта.

Премьер-министр отметил, что до пандемии и карантина в правительстве рассчитывали на рост ВВП на уровне 3,7% к концу 2020 года.

"При том оптимистическом прогнозе, который был составлен на начало года, когда мы не предусматривали эпидемии коронавируса, прогноз был плюс 3,7%, сейчас минус 4,8% ВВП", - отметил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что такой прогноз с падением ВВП был согласован с международными партнерами Украины, в частности, с аналитиками Международного валютного фонда. По его словам, эти подсчеты правительства можно считать объективными и усредненными.

"Я не могу назвать ни оптимистичным, ни пессимистичным - это расчет", - сказал Шмыгаль.

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