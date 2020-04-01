Коронавирус Карантин в Германии: немцев обязали носить маски, советует шить их самостоятельно

2020-04-01 12:43 249
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Немецкий город Йен на востоке страны вводит обязательное ношение защитных масок в общественных местах. По данным немецких ученых в Германии от коронавируса могут умереть более миллиона человек.

Как сообщает ТСН, власти города обязали жителей города носить маску в супермаркетах, общественном транспорте и других мест массового скопления людей. Однако, в аптеках маски распроданы, потому власти города советует шить их самостоятельно или просто завязывать на лицо шарф или платок.

Сейчас в Германии более 60 тысяч людей инфицировалось новым коронавирусом, однако 16 тысяч людей уже излечились.

Каждую неделю немцы проводят 350 тысяч лабораторных исследований на коронавирус. В апреле в стране планируют провести масштабное исследование, чтобы установить, сколько немцев имеет к болезни иммунитет и насколько вирус действительно распространился в обществе. Ведь некоторые инфицированные могут переносить его без симптомов или же переболеть в легкой форме, не подозревая о заражении.

Людям с иммунитетом могут выдавать удостоверение, с которым не нужно будет соблюдать карантин. Правда, имеющиеся на рынке тесты на антитела критикуют, потому что они якобы слишком часто ошибаются или показывают иммунитет к другим родственным вирусам. Более точные тесты пока разрабатывают.

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