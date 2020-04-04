Коронавирус Коронавирус: в США погибло около полутора тысяч человек за сутки

2020-04-05 00:15 222
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Соединенных Штатах зарегистрировано рекордно высокое за сутки число погибших с начала пандемии коронавируса. Согласно постоянно обновляемой базе данных, которую ведет Университет Джонса Хопкинса, в США подтверждено 1480 смертей – это самый большой показатель с момента вспышки заболевания.

Об этом пишет Радио Азаттык.

В общей сложности в Соединенных Штатах от коронавируса погибли 7 406 человек. Это примерно одна восьмая часть летальных исходов в мире.

Больше других пострадал штат Нью-Йорк, где количество умерших от COVID-19 сопоставимо с числом погибших в результате террористических атак 11 сентября 2001 года.

Мэр Нью-Йорка, эпицентра пандемии в США, заявил, что власти «ведут гонку со временем», пытаясь подготовиться к всплеску числа заражений в ближайшие дни. Мэр Билл де Блазио предупредил, что город остро нуждается в дополнительном количестве медицинского персонала, оборудовании и больничных коек. Он вновь призвал федеральное правительство мобилизовать вооруженные силы США.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Киев в кольце пожаров, в городе зафиксировано сильное загрязнение воздуха

2020-04-05 01:45 180

Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина

2020-04-05 01:30 249

В Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса, скончались 32 человека

2020-04-05 01:15 258

При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение

2020-04-05 01:01 165

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина

2020-04-05 01:30 249

В Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса, скончались 32 человека

2020-04-05 01:15 258

При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение

2020-04-05 01:01 165

Карантин в Украине: власть разъяснила, где конкретно нужно носить маски

2020-04-05 00:30 210
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина 2020-04-05 01:30 249
В Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса, скончались 32 человека 2020-04-05 01:15 258
При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение 2020-04-05 01:01 165
Карантин в Украине: власть разъяснила, где конкретно нужно носить маски 2020-04-05 00:30 210

Лента

01:45 Киев в кольце пожаров, в городе зафиксировано сильное загрязнение воздуха
01:30 Когда дети пойдут в школу: появились важные уточнения по новым правилам карантина
01:15 В Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса, скончались 32 человека
01:01 При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение
00:30 Карантин в Украине: власть разъяснила, где конкретно нужно носить маски
00:15 Коронавирус: в США погибло около полутора тысяч человек за сутки
00:10 В Киеве в отпуск за свой счет вышло полмиллиона человек
фото 00:08 В Италию поехало 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
00:07 В Украине 86% умерших от COVID-19 были старше 50 лет
00:06 Коронавирус. В Италии впервые снизилось число пациентов в интенсивной терапии