Коронавирус Коронавирус: в США погибло около полутора тысяч человек за сутки

2020-04-05 00:15 222

В Соединенных Штатах зарегистрировано рекордно высокое за сутки число погибших с начала пандемии коронавируса. Согласно постоянно обновляемой базе данных, которую ведет Университет Джонса Хопкинса, в США подтверждено 1480 смертей – это самый большой показатель с момента вспышки заболевания.

Об этом пишет Радио Азаттык.

В общей сложности в Соединенных Штатах от коронавируса погибли 7 406 человек. Это примерно одна восьмая часть летальных исходов в мире.

Больше других пострадал штат Нью-Йорк, где количество умерших от COVID-19 сопоставимо с числом погибших в результате террористических атак 11 сентября 2001 года.

Мэр Нью-Йорка, эпицентра пандемии в США, заявил, что власти «ведут гонку со временем», пытаясь подготовиться к всплеску числа заражений в ближайшие дни. Мэр Билл де Блазио предупредил, что город остро нуждается в дополнительном количестве медицинского персонала, оборудовании и больничных коек. Он вновь призвал федеральное правительство мобилизовать вооруженные силы США.