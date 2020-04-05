Коронавирус Минздав обратился к украинцам с важным заявлением из-за эпидемии: "84 процента людей имели..."

2020-04-05 12:56 105
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Украинцам озвучили главную задачу, которая стоит перед Минздравом в рамках борьбы с распространением опасного вируса по стране

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел брифинг по ситуации с эпидемией «уханьского» вируса в стране. В частности, он сообщил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 156 новых случаев заражения, среди них 12 были диагностированы у детей. Всего в стране 1251 случай заражения.

Судя по данным статистики в нашей стране распространение эпидемии происходит медленнее, чем в Италии, Испании и США.

С начала эпидемии от опасного вируса в Украине скончались 32 человека. Еще 25 выздоровели. 84% скончавшихся людей имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и другие хронические болезни.

Ляшко подчеркнул, что сейчас главная задача Минздрава состоит в том, что растянуть пик заболевания. Это позволило бы снять нагрузку на больницы и избежать массовости заболевания.

Также стало известно, что теперь всех умерших от пневмонии в Украине будут проверять на коронавирус тестом ПЦР.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за прошедшие сутки вирусом в столице заразился 31 человек. Также зафиксирован один летальный случай. Всего в Киеве зафиксированы 245 случаев заболевания.

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