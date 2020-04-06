Коронавирус В Минздраве заявили, что не будут лечить бесплатно всех больных коронавирусом украинцев

2020-04-06 20:00 1011
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Не всех заболевших коронавирусом в Украине будут лечить бесплатно. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы Минздрава, государство оплатит лечение лишь тех пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий", - заявил Степанов.

При этом он подчеркнул, что в таких случаях используются "достаточно дорогие лекарства".

"Государство будет брать это на себя", - отметил министр.

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