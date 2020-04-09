Коронавирус Два года не ведут статистику: громкие подробности смертности от пневмонии в Украине

2020-04-09 19:00 201

В Центре медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины Украины отсутствует информация о заболеваемости населения Украины пневмонией с 2018 года отсутствует.

Об этом в государственном учреждении сообщили в ответ на информационный запрос "Апострофа".

Учет количества больных пневмонией был отменен приказом МЗ Украины от 04.10.2018 г. №1802 "Об утверждении изменений в приказ МЗ Украины от 10 июля 2007 года № 378".

"Форма отчетности № 12 "Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения" по указанию руководства МОЗ Украины отменена", - сказано в сообщении.

В Центре медицинской статистики также добавили, что распорядителем статистических данных по смертности является Государственная служба статистики Украины.

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