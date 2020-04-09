Коронавирус Два года не ведут статистику: громкие подробности смертности от пневмонии в Украине

2020-04-09 19:00 201
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Центре медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины Украины отсутствует информация о заболеваемости населения Украины пневмонией с 2018 года отсутствует.

Об этом в государственном учреждении сообщили в ответ на информационный запрос "Апострофа".

Учет количества больных пневмонией был отменен приказом МЗ Украины от 04.10.2018 г. №1802 "Об утверждении изменений в приказ МЗ Украины от 10 июля 2007 года № 378".

"Форма отчетности № 12 "Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения" по указанию руководства МОЗ Украины отменена", - сказано в сообщении.

В Центре медицинской статистики также добавили, что распорядителем статистических данных по смертности является Государственная служба статистики Украины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как и чем лечат коронавирус

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине

2020-04-09 18:30 354

В Украине уже почти 2 тысячи больных COVID-19 - данные по областям и городам

2020-04-09 11:12 732

Из-за коронавируса в Украине могут освободить заключенных

2020-04-08 19:30 438

Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням

2020-04-08 18:31 8844

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кабмин рассказал о планах постепенного выхода из карантина

2020-04-09 21:00 72

Ученые назвали кратчайшие сроки появления вакцины против COVID-19

2020-04-09 20:30 90

Медики рассказали о фрукте, который помогает очистить легкие

2020-04-09 20:00 147

В Киеве анонсировали режим максимального ограничения передвижения: названы даты

2020-04-09 19:30 180
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кабмин рассказал о планах постепенного выхода из карантина 2020-04-09 21:00 72
Ученые назвали кратчайшие сроки появления вакцины против COVID-19 2020-04-09 20:30 90
Медики рассказали о фрукте, который помогает очистить легкие 2020-04-09 20:00 147
В Киеве анонсировали режим максимального ограничения передвижения: названы даты 2020-04-09 19:30 180

Лента

21:00 Кабмин рассказал о планах постепенного выхода из карантина
20:30 Ученые назвали кратчайшие сроки появления вакцины против COVID-19
20:00 Медики рассказали о фрукте, который помогает очистить легкие
19:30 В Киеве анонсировали режим максимального ограничения передвижения: названы даты
19:00 Два года не ведут статистику: громкие подробности смертности от пневмонии в Украине
18:30 Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине
18:00 Украинским мужчинам объяснили, почему лучше сбрить бороду во время пандемии коронавируса
17:30 Банки приготовили украинцам приятный сюрприз в связи с карантином
17:00 Во Львове семейная пара умерла в одну ночь от COVID-19
16:30 Киевлянам пригрозили продлением карантина до осени, официальное заявление: "Если жители столицы не будут..."