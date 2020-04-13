Коронавирус Почему одноразовые перчатки не спасают, а заражают

2020-04-13 21:30 282

Специалисты не признают перчатки методом профилактики во время эпидемии коронавируса. Они могут сделать только хуже.

Все чаще украинцы выходят из дома в одноразовых перчатках, надеясь, что они защитят от коронавируса, одним из главных путей заражения которым признаны грязные руки. Но так ли они эффективны в профилактике заболевания COVID-19? Журналисты рассказывают подробности.

Ложное чувство безопасности

Многие предпочитают носить не только маски, но и перчатки, когда едут на работу или совершают покупки в продуктовых магазинах. Однако в этом случае использование перчаток не является защитным средством, а только способствует еще большему распространению вируса, говорят эксперты.

Весь медицинский персонал обязательно носит одноразовые перчатки, но они защищают руки только от грубых загрязнений, таких как кровь и других биологических жидкостей. От микроорганизмов и инфекцией они могут защитить только непродолжительное время, поскольку их делают из пористого материала.

Немецкий пульмонолог Йенс Мэтью, которого цитирует SWR, говорит, что одноразовая перчатка очень быстро собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука.

Чем дольше их носить, тем выше вероятно, что патогены проникнут через них и попадут на кожу. Известно, что медработники тщательно моют и дезинфицируют руки после снятия перчаток.

К тому же, существуют определенные правила того, как снимать перчатки, чтобы не разнести инфекцию по рукам, одежде и окружающим поверхностям.

"Это ошибочная практика, которая дает ложное чувство безопасности. Когда мы дотрагиваемся до какого-нибудь места в перчатках, мы можем вступить в контакт со многими микроорганизмами, такими как бактерии, вирусы и перенести их в другие места", - рассказывает профессор, доктор медицинских наук Ата Невзат Ялчин.

Он добавляет, что при контакте с пациентами с подозрением на COVID-19 врачи, медсестры и остальной медперсонал использует не только маски и перчатки, но и шапочки, бахилы, халаты и другие одноразовые защитные предметы одежды.

У медицинских работников очень строгие требования к использованию перчаток. Одна пара уходит на одного пациента, то есть перчатки меняются довольно часто.

Причем не рекомендуется трогать в них дверные ручки, выключатели и прочие предметы, чтобы не распространять инфекцию.

Кроме того, в одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть, тем более, что сейчас температура воздуха на улице достигает 20 градусов, а в супермаркете может быть еще выше. А тепло и влага - идеальные условия для размножения патогенных вирусов и бактерий.

Более того, в тот момент, когда человек снимает перчатки, его руки тоже загрязняются, пусть и не так сильно, как если бы перчаток не было совсем. Поэтому важнее мыть руки правильно и вовремя.

"Вы в большей степени защищены, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения", - говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Необходимо обязательно мыть руки с мылом по возвращению домой, до и после посещения туалета, до и после еды, при контакте с овощами и фруктами, другими продуктами питания, домашними животными.

Если мыла нет, то можно воспользоваться антисептиком, в котором уровень содержания спирта не ниже 60 процентов.

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