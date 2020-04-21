Коронавирус Никогда не распознаете: врач назвал новый неожиданный симптом коронавируса

2020-04-21 16:30 1065

Реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль назвал новый неожиданный симптом коронавируса, из-за которого болезнь сложно отличить от обычной простуды.

Об этом он заявил в эфире ObozTV

По словам врача, симптомом заболевания COVID-19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой.

"У 97% - температура. У 76% людей - слабость и боли в мышцах. У 67% - сухой кашель, у 36% - кашель с мокротой", - перечислил Бриль самые распространенные симптомы коронавируса.

Он назвал шарлатанством способ проверки заражения коронавирусом при помощи задержки дыхания на 10 секунд.

"Дескать, если дыхание задержать можешь, то у тебя его нет, а если не можешь, то он у тебя есть. Это могут рассказывать только шарлатаны", - подчеркнул врач.

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