Коронавирус ВНО-2020: даты проведения тестирования

2020-04-22 22:00 243
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Украинский центр оценивания качества образования пока не уточнил новые даты проведения ВНО в 2020 году, которое перенесли на лето из-за введения карантина.

Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.

Новые даты ВНО будут объявлены после его завершения карантина в Украине.

В то же время МОН отменило государственную итоговую аттестацию для учащихся 4 и 9 классов.

Напомним, исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, если после карантина ученики в мае смогут вернуться за парты, то в этом же месяце состоится пробное ВНО, а основная сессия ВНО 2020 начнется ориентировочно после 20 чисел июня.

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ВНО-2020: даты проведения тестирования 2020-04-22 22:00 243
фото Медики выявили необычное осложнение коронавируса: гормональный сбой и почернение кожи 2020-04-22 21:30 393
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